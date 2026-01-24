Liga de Francia: Se enfrentan Stade Brestois y Toulouse por la fecha 19

En la previa de Stade Brestois vs Toulouse, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 25 de enero desde las 11:15 horas en el estadio Stade Francis-Le Blé. El árbitro designado será Guillaume Paradis.
El próximo domingo 25 de enero, a partir de las 11:15 horas, Toulouse visita a Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé, por el duelo correspondiente a la fecha 19 de la Ligue 1.
Así llegan Stade Brestois y Toulouse
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois fue derrotado en el Groupama Stadium frente a Olympique Lyon por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y perdido 1. Le convirtieron 6 goles y tiene 7 a favor.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse viene de vencer a Nice en casa por 5 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 6 le han convertido.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Toulouse se quedó con la victoria por 2 a 0.
El anfitrión está en el décimo puesto con 22 puntos (6 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 6 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Guillaume Paradis.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|43
|18
|14
|1
|3
|19
|2
|PSG
|42
|18
|13
|3
|2
|25
|3
|Olympique de Marsella
|35
|18
|11
|2
|5
|22
|8
|Toulouse
|26
|18
|7
|5
|6
|6
|10
|Stade Brestois
|22
|18
|6
|4
|8
|-5
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Metz: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 20: vs Auxerre: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Angers: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 24: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Brestois y Toulouse, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas