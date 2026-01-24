Últimas Noticias
Liga de Francia: Paris FC se enfrenta ante la visita Angers por la fecha 19

Nota IA

por Nota IA

·

Paris FC y Angers se enfrentan con el arbitraje de Thomas Leonard. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 11:15 horas.

El juego entre Paris FC y Angers se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 19 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas.

Así llegan Paris FC y Angers

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC ganó por 2-1 el juego pasado ante Nantes. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers cayó 2 a 5 ante Olympique de Marsella. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 9 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Leonard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens4318141319
2PSG4218133225
3Olympique de Marsella3518112522
11Angers2218648-5
13Paris FC1918549-8

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Auxerre: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Toulouse: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Angers, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
  • Colombia y Perú: 11:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
  • Venezuela: 12:15 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Paris FC Angers ligue 1

