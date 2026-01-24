Liga de Francia: Paris FC se enfrenta ante la visita Angers por la fecha 19

Paris FC y Angers se enfrentan con el arbitraje de Thomas Leonard. El duelo se jugará el domingo 25 de enero desde las 11:15 horas.

El juego entre Paris FC y Angers se disputará el próximo domingo 25 de enero por la fecha 19 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas.

Así llegan Paris FC y Angers

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC ganó por 2-1 el juego pasado ante Nantes. En los últimos 4 partidos disputados perdió 2 encuentros y empató 2. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers cayó 2 a 5 ante Olympique de Marsella. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 9 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Angers lo ganó por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 4 PE - 8 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Thomas Leonard.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 11 Angers 22 18 6 4 8 -5 13 Paris FC 19 18 5 4 9 -8

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Auxerre: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Toulouse: 8 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Angers, según país