Liga de Francia: Nice se enfrentará a Nantes por la fecha 19

Nantes y Nice se miden en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 25 de enero a las 09:00 horas y Hakim Ben El Hadj es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 19 de la Ligue 1, Nice y Nantes se enfrentan el domingo 25 de enero desde las 09:00 horas, en el estadio el Stade de la Beaujoire.

Así llegan Nantes y Nice

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes no pudo ante Paris FC en el Stade de La Beaujoire - Louis Fonteneau. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 11 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice llega a este partido con una derrota por 1 a 5 ante Toulouse. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 3 goles y le han encajado 12.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de septiembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nice sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo sexto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Hakim Ben El Hadj, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 43 18 14 1 3 19 2 PSG 42 18 13 3 2 25 3 Olympique de Marsella 35 18 11 2 5 22 15 Nice 18 18 5 3 10 -14 16 Nantes 14 18 3 5 10 -13

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Olympique Lyon: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Mónaco: 8 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Nantes y Nice, según país