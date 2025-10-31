Liga de Francia: Mónaco quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

Palpitamos la previa del choque entre Mónaco y Paris FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Mónaco y Paris FC, por la fecha 11 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Stade Louis II.
Así llegan Mónaco y Paris FC
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco logró un triunfo por 5-3 ante Nantes. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 10 a favor.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC viene de empatar 3-3 ante Olympique Lyon. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 8 tantos.
El local está en el segundo puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|21
|10
|6
|3
|1
|11
|2
|Mónaco
|20
|10
|6
|2
|2
|7
|3
|Olympique de Marsella
|19
|10
|6
|1
|3
|13
|4
|RC Strasbourg
|19
|10
|6
|1
|3
|9
|12
|Paris FC
|11
|10
|3
|2
|5
|-3
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Mónaco y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas