Liga de Francia: Mónaco quiere el liderato del torneo frente a Paris FC

Palpitamos la previa del choque entre Mónaco y Paris FC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

El cotejo entre Mónaco y Paris FC, por la fecha 11 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 1 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Stade Louis II.

Así llegan Mónaco y Paris FC

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1

Mónaco logró un triunfo por 5-3 ante Nantes. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC viene de empatar 3-3 ante Olympique Lyon. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria, igualar 1 partido y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 8 goles y le han marcado 8 tantos.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 20 puntos (6 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 4 RC Strasbourg 19 10 6 1 3 9 12 Paris FC 11 10 3 2 5 -3

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Stade Brestois: 5 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lille: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Auxerre: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Le Havre AC: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)

Horario Mónaco y Paris FC, según país