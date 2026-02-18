Europa League: Ludogorets y Ferencváros se miden por la llave 1

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Palpitamos la previa del choque entre Ludogorets y Ferencváros. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Tobias Stieler.

En el marco de la llave 1 de la Europa League, mañana será el juego entre Ludogorets y Ferencváros. Será en el estadio Ludogorets Arena desde las 15:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y fue Ferencváros quien ganó 3 a 1.

Tobias Stieler es el elegido para dirigir el partido.


Fecha y rival de Ludogorets en el próximo partido de la Europa League
  • Llave 1: vs Ferencváros: 26 de febrero - 14:45 (hora Argentina)
Fecha y rival de Ferencváros en el próximo partido de la Europa League
  • Llave 1: vs Ludogorets: 26 de febrero - 14:45 (hora Argentina)
Horario Ludogorets y Ferencváros, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
