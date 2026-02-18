Europa League: Ludogorets y Ferencváros se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre Ludogorets y Ferencváros. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Tobias Stieler.

En el marco de la llave 1 de la Europa League, mañana será el juego entre Ludogorets y Ferencváros. Será en el estadio Ludogorets Arena desde las 15:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y fue Ferencváros quien ganó 3 a 1.

Tobias Stieler es el elegido para dirigir el partido.

Horario Ludogorets y Ferencváros, según país