Europa League: Ludogorets y Ferencváros se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre Ludogorets y Ferencváros. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Tobias Stieler.
En el marco de la llave 1 de la Europa League, mañana será el juego entre Ludogorets y Ferencváros. Será en el estadio Ludogorets Arena desde las 15:00 horas.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y fue Ferencváros quien ganó 3 a 1.
Tobias Stieler es el elegido para dirigir el partido.
Fecha y rival de Ludogorets en el próximo partido de la Europa League
- Llave 1: vs Ferencváros: 26 de febrero - 14:45 (hora Argentina)
Fecha y rival de Ferencváros en el próximo partido de la Europa League
- Llave 1: vs Ludogorets: 26 de febrero - 14:45 (hora Argentina)
Horario Ludogorets y Ferencváros, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
