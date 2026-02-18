Últimas Noticias
Europa League: Stuttgart se enfrentará a Celtic por la llave 5

Celtic y Stuttgart se miden en el estadio Celtic Park mañana a las 15:00 horas y Erik Lambrechts es el elegido para dirigir el partido.

Por la llave 5 de la Europa League, Celtic se enfrenta mañana ante Stuttgart desde las 15:00 horas en el estadio Celtic Park.

El encuentro será supervisado por Erik Lambrechts, el juez encargado.

Horario Celtic y Stuttgart, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
