Europa League: Stuttgart se enfrentará a Celtic por la llave 5

Celtic y Stuttgart se miden en el estadio Celtic Park mañana a las 15:00 horas y Erik Lambrechts es el elegido para dirigir el partido.
Por la llave 5 de la Europa League, Celtic se enfrenta mañana ante Stuttgart desde las 15:00 horas en el estadio Celtic Park.
El encuentro será supervisado por Erik Lambrechts, el juez encargado.
Horario Celtic y Stuttgart, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.