Europa League: Panathinaikos y Viktoria Plzen se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Panathinaikos vs Viktoria Plzen. El duelo, a disputarse en el estadio Apostolos Nikolaidis mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Nicholas Walsh.
El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de diciembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicholas Walsh.
Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
