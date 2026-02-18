Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Panathinaikos y Viktoria Plzen se encuentran en la llave 2

Panathinaikos y Viktoria Plzen se encuentran en la llave 2
Panathinaikos y Viktoria Plzen se encuentran en la llave 2
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Panathinaikos vs Viktoria Plzen. El duelo, a disputarse en el estadio Apostolos Nikolaidis mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Nicholas Walsh.

Por la llave 2 de la Europa League, se juega mañana el partido entre Panathinaikos y V. Plzen a las 15:00 horas, en el estadio Apostolos Nikolaidis.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de diciembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicholas Walsh.

Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Panathinaikos Viktoria Plzen Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA