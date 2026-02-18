Europa League: Panathinaikos y Viktoria Plzen se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de Panathinaikos vs Viktoria Plzen. El duelo, a disputarse en el estadio Apostolos Nikolaidis mañana, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Nicholas Walsh.

Por la llave 2 de la Europa League, se juega mañana el partido entre Panathinaikos y V. Plzen a las 15:00 horas, en el estadio Apostolos Nikolaidis.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de diciembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicholas Walsh.

Horario Panathinaikos y Viktoria Plzen, según país