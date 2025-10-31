Liga de Francia: Olympique de Marsella va en busca de un triunfo ante Auxerre para trepar a la punta

Te contamos la previa del duelo Auxerre vs Olympique de Marsella, que se enfrentarán en el estadio L'Abbé-Deschamps el próximo sábado 1 de noviembre a las 15:05 horas. Benoît Bastien será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 11 de la Ligue 1 se jugará el próximo sábado 1 de noviembre a las 15:05 horas.

Así llegan Auxerre y Olympique de Marsella

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a RC Strasbourg. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

Olympique de Marsella sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Angers. En los últimos partidos que disputó obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Ha convertido 14 goles y ha recibido 7 en contra.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Auxerre resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 19 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (6 PG - 1 PE - 3 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Benoît Bastien.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 4 RC Strasbourg 19 10 6 1 3 9 17 Auxerre 7 10 2 1 7 -9

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Metz: 7 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Lille: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Stade Brestois: 8 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nice: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Toulouse: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Lille: 5 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Olympique de Marsella, según país