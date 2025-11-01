Liga de Francia: Lens enfrenta a Lorient para subirse a la cima

La previa del choque de Lens ante Lorient, a disputarse en el estadio Stade Bollaert-Delelis el domingo 2 de noviembre desde las 11:15 horas. El árbitro será Jérémie Pignard.
Lens recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 11 de la Ligue 1, el próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 11:15 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.
Así llegan Lens y Lorient
Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Metz. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a PSG. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Lens con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el sexto puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 5 PP).
Jérémie Pignard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|21
|10
|6
|3
|1
|11
|2
|Mónaco
|20
|10
|6
|2
|2
|7
|3
|Olympique de Marsella
|19
|10
|6
|1
|3
|13
|6
|Lens
|19
|10
|6
|1
|3
|4
|16
|Lorient
|9
|10
|2
|3
|5
|-9
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
Horario Lens y Lorient, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas