Liga de Francia: Lens enfrenta a Lorient para subirse a la cima

Lens recibirá a Lorient, en el marco de la fecha 11 de la Ligue 1, el próximo domingo 2 de noviembre a partir de las 11:15 horas, en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

Así llegan Lens y Lorient

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens sufrió un duro golpe al caer 0 a 2 en la ultima jornada ante Metz. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y en 1 el resultado final fue un empate. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a PSG. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 1, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 7 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 3 de mayo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y el marcador favoreció a Lens con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el sexto puesto con 19 puntos (6 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 9 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (2 PG - 3 PE - 5 PP).

Jérémie Pignard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 21 10 6 3 1 11 2 Mónaco 20 10 6 2 2 7 3 Olympique de Marsella 19 10 6 1 3 13 6 Lens 19 10 6 1 3 4 16 Lorient 9 10 2 3 5 -9

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Mónaco: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 13: vs RC Strasbourg: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Angers: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Nantes: 6 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Nantes: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Nice: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Olympique Lyon: 7 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Lens y Lorient, según país