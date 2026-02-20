Premier League: Se enfrentan Manchester City y Newcastle United por la fecha 27

En la previa de Manchester City vs Newcastle United, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el Etihad Stadium. El árbitro designado será Thomas Bramall.

Por la fecha 27 de la Premier League, Manchester City y Newcastle United se enfrentan mañana desde las 15:00 horas en el Etihad Stadium.

Así llegan Manchester City y Newcastle United

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City ganó su último duelo ante Fulham por 3 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de vencer a Tottenham en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 derrotas y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 10 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Newcastle United se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el segundo puesto con 53 puntos (16 PG - 5 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (10 PG - 6 PE - 10 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 58 27 17 7 3 32 2 Manchester City 53 26 16 5 5 30 3 Aston Villa 50 26 15 5 6 10 4 Manchester United 45 26 12 9 5 10 10 Newcastle United 36 26 10 6 10 0

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Leeds United: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester United: 4 de marzo - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Chelsea: 14 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Horario Manchester City y Newcastle United, según país