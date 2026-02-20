Serie A: Cagliari y Lazio se miden por la fecha 26

Palpitamos la previa del choque entre Cagliari y Lazio. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Antonio Rapuano.

Cagliari ejercerá mañana la localía ante Lazio, desde las 14:45 horas y en el marco de la fecha 26 de la Serie A.

Así llegan Cagliari y Lazio

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Cagliari en partidos de la Serie A

Cagliari quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Lecce por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio viene de caer derrotado 0 a 2 ante Atalanta. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 5 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue Lazio quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 28 puntos (7 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 8 PP).

Antonio Rapuano es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 61 25 20 1 4 39 2 Milan 54 25 15 9 1 22 3 Napoli 50 25 15 5 5 13 9 Lazio 33 25 8 9 8 1 13 Cagliari 28 25 7 7 11 -7

Fechas y rivales de Cagliari en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Parma: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lazio en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 27: vs Torino: 1 de marzo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Horario Cagliari y Lazio, según país