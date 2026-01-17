Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Liga de Francia: Olympique Lyon y Stade Brestois se encuentran en la fecha 18

Olympique Lyon y Stade Brestois se encuentran en la fecha 18
Olympique Lyon y Stade Brestois se encuentran en la fecha 18
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique Lyon vs Stade Brestois. El duelo, a disputarse en el Groupama Stadium mañana, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Romain Lissorgue.

Olympique Lyon y Stade Brestois se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el Groupama Stadium. El partido corresponde a la fecha 18 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique Lyon y Stade Brestois

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Mónaco, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Auxerre. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el quinto puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Romain Lissorgue.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG4218133225
2Lens4017131318
3Olympique de Marsella3217102519
5Olympique Lyon30179358
11Stade Brestois2217647-4

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Nantes: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Stade Brestois, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Olympique Lyon Stade Brestois ligue 1

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA