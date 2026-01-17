Liga de Francia: Olympique Lyon y Stade Brestois se encuentran en la fecha 18

Todo lo que tienes que saber en la previa de Olympique Lyon vs Stade Brestois. El duelo, a disputarse en el Groupama Stadium mañana, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Romain Lissorgue.
Olympique Lyon y Stade Brestois se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el Groupama Stadium. El partido corresponde a la fecha 18 de la Ligue 1.
Así llegan Olympique Lyon y Stade Brestois
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1
Olympique Lyon sacó un triunfo frente a Mónaco, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Auxerre. Ha ganado 3 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 6 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 2 de noviembre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminaron igualando en 0.
El local está en el quinto puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 22 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (6 PG - 4 PE - 7 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Romain Lissorgue.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|42
|18
|13
|3
|2
|25
|2
|Lens
|40
|17
|13
|1
|3
|18
|3
|Olympique de Marsella
|32
|17
|10
|2
|5
|19
|5
|Olympique Lyon
|30
|17
|9
|3
|5
|8
|11
|Stade Brestois
|22
|17
|6
|4
|7
|-4
Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Nantes: 7 de febrero - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 21: vs Lorient: 7 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 23: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Horario Olympique Lyon y Stade Brestois, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas