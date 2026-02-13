Liga MX: Atl. de San Luis se enfrentará ante Querétaro por la fecha 6

Querétaro se mide ante Atl. de San Luis en Alfonso Lastras Ramírez mañana a las 18:00 horas. El partido será supervisado por Adonai Escobedo González.

Mañana desde las 18:00 horas, Atl. de San Luis recibirá a Querétaro en Alfonso Lastras Ramírez, por la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Atl. de San Luis y Querétaro

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos del Clausura

Atl. de San Luis recibió un duro golpe y cayó 1 a 4 ante su rival Necaxa. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 10 goles y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro llega triunfante luego de ver caer a León con un marcador 2-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: 2 empató y perdió 2. Pudo festejar 5 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Jugadas 2 jornadas del campeonato, Atl. de San Luis aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Libertad Financiera.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 2 PP).

Adonai Escobedo González es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 12 Querétaro 5 5 1 2 2 0 14 Atl. de San Luis 4 5 1 1 3 -3

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Atlas: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Puebla: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Mazatlán: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Cruz Azul: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pachuca: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs CF Monterrey: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Club América: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tigres: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

