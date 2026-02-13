Serie A: Duelo imperdible entre Inter y Juventus por el "Derby d'Italia"

Todo lo que tienes que saber en la previa de Inter vs Juventus. El duelo, a disputarse en el estadio San Siro mañana, comenzará a las 14:45 horas y será dirigido por Federico La Penna.

Inter y Juventus se enfrentan mañana, a partir de las 14:45 horas, en el estadio San Siro. El partido corresponde a la fecha 25 de la Serie A.

Así llegan Inter y Juventus

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter sacó un triunfo frente a Sassuolo, con un marcador 5-0. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. En las jornadas previas, ha convertido 15 goles y le han marcado 2.

Últimos resultados de Juventus en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Juventus logró empatar 2-2 ante Lazio. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 14 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 13 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Juventus fue el ganador por 4 a 3.

El local está puntero con 58 puntos (19 PG - 1 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 46 unidades y se coloca en el cuarto lugar en el torneo (13 PG - 7 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Federico La Penna.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 58 24 19 1 4 38 2 Milan 50 23 14 8 1 21 3 Napoli 49 24 15 4 5 13 4 Juventus 46 24 13 7 4 21 5 Roma 46 24 15 1 8 15

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Lecce: 21 de febrero - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Genoa: 28 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 26: vs Como 1907: 21 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Roma: 1 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Juventus, según país