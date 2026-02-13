Liga MX: Pachuca se enfrenta ante la visita Atlas por la fecha 6

Pachuca y Atlas se enfrentan en el estadio Hidalgo, con el arbitraje de Víctor Cáceres Hernández. El duelo se jugará mañana desde las 18:00 horas.

Pachuca se enfrenta mañana ante Atlas para disputar el partido por la fecha 6, en el estadio Hidalgo, desde las 18:00 horas.

Así llegan Pachuca y Atlas

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca ganó por 2-0 el juego pasado ante FC Juárez. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 4.

Últimos resultados de Atlas en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Atlas finalizó en empate por 2-2 ante Pumas UNAM. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Pachuca lo ganó por 0 a 3.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 8 puntos (2 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 10 unidades y está en el cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Víctor Cáceres Hernández.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 4 Atlas 10 5 3 1 1 1 7 Pachuca 8 5 2 2 1 1

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Puebla: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Atl. de San Luis: 21 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs FC Juárez: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tijuana: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chivas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toluca FC: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pachuca y Atlas, según país