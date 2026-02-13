Liga de Francia: Lens busca derrotar a Paris FC para subirse al liderato

Lens se mide ante Paris FC en el Estadio Jean-Bouin mañana a las 15:05 horas. El partido será supervisado por Bastien Dechepy.
Mañana desde las 15:05 horas, Paris FC recibirá a Lens en el Estadio Jean-Bouin, por la fecha 22 de la Ligue 1.
Así llegan Paris FC y Lens
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC llega con resultado de empate, 0-0, ante Auxerre. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens llega triunfante luego de ver caer a Stade Rennes con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 49 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (16 PG - 1 PE - 4 PP).
Bastien Dechepy es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|51
|21
|16
|3
|2
|32
|2
|Lens
|49
|21
|16
|1
|4
|20
|3
|Olympique Lyon
|42
|21
|13
|3
|5
|14
|4
|Olympique de Marsella
|39
|21
|12
|3
|6
|19
|15
|Paris FC
|22
|21
|5
|7
|9
|-8
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Toulouse: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 23: vs Mónaco: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Metz: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
- Colombia y Perú: 15:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
- Venezuela: 16:05 horas