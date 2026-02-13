Liga de Francia: Lens busca derrotar a Paris FC para subirse al liderato

Últimas Noticias
Nota IA

por Nota IA

·

Lens se mide ante Paris FC en el Estadio Jean-Bouin mañana a las 15:05 horas. El partido será supervisado por Bastien Dechepy.

Mañana desde las 15:05 horas, Paris FC recibirá a Lens en el Estadio Jean-Bouin, por la fecha 22 de la Ligue 1.

Así llegan Paris FC y Lens

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega con resultado de empate, 0-0, ante Auxerre. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega triunfante luego de ver caer a Stade Rennes con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 49 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (16 PG - 1 PE - 4 PP).

Bastien Dechepy es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1PSG5121163232
2Lens4921161420
3Olympique Lyon4221133514
4Olympique de Marsella3921123619
15Paris FC2221579-8

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Toulouse: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 23: vs Mónaco: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Metz: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
Horario Paris FC y Lens, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas
Paris FC Lens ligue 1

