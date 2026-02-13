Liga de Francia: Lens busca derrotar a Paris FC para subirse al liderato

Lens se mide ante Paris FC en el Estadio Jean-Bouin mañana a las 15:05 horas. El partido será supervisado por Bastien Dechepy.

Mañana desde las 15:05 horas, Paris FC recibirá a Lens en el Estadio Jean-Bouin, por la fecha 22 de la Ligue 1.

Así llegan Paris FC y Lens

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC llega con resultado de empate, 0-0, ante Auxerre. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens llega triunfante luego de ver caer a Stade Rennes con un marcador 3-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 9 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 19 de octubre, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Lens se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 22 puntos (5 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 49 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (16 PG - 1 PE - 4 PP).

Bastien Dechepy es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 51 21 16 3 2 32 2 Lens 49 21 16 1 4 20 3 Olympique Lyon 42 21 13 3 5 14 4 Olympique de Marsella 39 21 12 3 6 19 15 Paris FC 22 21 5 7 9 -8

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Toulouse: 21 de febrero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Nice: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Olympique Lyon: 8 de marzo - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 26: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 23: vs Mónaco: 21 de febrero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs RC Strasbourg: 27 de febrero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Metz: 8 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 27: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Paris FC y Lens, según país