Liga de Francia: Paris FC se enfrentará a Le Havre AC por la fecha 15

Le Havre AC y Paris FC se miden en el estadio Stade Océane el domingo 7 de diciembre a las 11:15 horas y Ruddy Buquet es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 15 de la Ligue 1, Paris FC y Le Havre AC se enfrentan el domingo 7 de diciembre desde las 11:15 horas, en el estadio Stade Océane.
Así llegan Le Havre AC y Paris FC
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC no pudo ante Lille en el Stade Océane. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 2 fueron empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
En la fecha pasada, Paris FC finalizó con un empate 1-1 ante Auxerre. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 9 tantos.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (4 PG - 3 PE - 7 PP).
El encuentro será supervisado por Ruddy Buquet, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|12
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|Olympique de Marsella
|29
|14
|9
|2
|3
|21
|13
|Paris FC
|15
|14
|4
|3
|7
|-5
|14
|Le Havre AC
|14
|14
|3
|5
|6
|-8
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Olympique Lyon: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Angers: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Stade Rennes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Mónaco: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Lens: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Toulouse: 13 de diciembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs PSG: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Nantes: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Angers: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Olympique de Marsella: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
Horario Le Havre AC y Paris FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:15 horas
- Colombia y Perú: 11:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:15 horas
- Venezuela: 12:15 horas