Liga de Francia: Auxerre busca retomar el camino y salir del fondo de la tabla

Toda la previa del duelo entre Auxerre y Metz. El partido se jugará en el estadio L'Abbé-Deschamps el domingo 7 de diciembre a las 11:15 horas. Será arbitrado por Eric Wattellier.

El duelo entre Auxerre y Metz correspondiente a la fecha 15 se disputará en el estadio L'Abbé-Deschamps desde las 11:15 horas, el domingo 7 de diciembre.

Así llegan Auxerre y Metz

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

En su visita anterior, Auxerre empató por 1 con Paris FC. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 empate y 3 derrotas, con 1 gol marcado y con 7 en su valla.

Últimos resultados de Metz en partidos de la Ligue 1

A Metz no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Stade Rennes. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 1 derrota y 3 victorias, tiene 8 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 9 puntos (2 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 11 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 9 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 17 Metz 11 14 3 2 9 -17 18 Auxerre 9 14 2 3 9 -12

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Lille: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Stade Brestois: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Lens: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Metz en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs PSG: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Lorient: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs RC Strasbourg: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique Lyon: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Angers: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Metz, según país