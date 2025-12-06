Liga de Francia: Nice quiere volver a festejar frente a Angers

La previa del choque de Nice ante Angers, a disputarse en el estadio Le Grand Stade el domingo 7 de diciembre desde las 09:00 horas. El árbitro será Hakim Ben El Hadj.

Nice recibirá a Angers, en el marco de la fecha 15 de la Ligue 1, el próximo domingo 7 de diciembre a partir de las 09:00 horas, en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Angers

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Lorient. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

Angers viene de perder contra Lens por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 1 y ganó 2. Marcó 6 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y el marcador favoreció a Nice con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el décimo puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 6 PP).

Hakim Ben El Hadj será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 10 Nice 17 14 5 2 7 -7 12 Angers 16 14 4 4 6 -5

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Lens: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs RC Strasbourg: 3 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Toulouse: 17 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nantes: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Stade Brestois: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Nantes: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Le Havre AC: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Olympique de Marsella: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Paris FC: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Metz: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

