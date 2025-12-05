Últimas Noticias
Liga de Francia: PSG busca subir a la cima del torneo

Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de PSG vs Stade Rennes, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:05 horas en el estadio el Parque de los Príncipes. El árbitro designado será Marc Bollengier.

Por la fecha 15 de la Ligue 1, PSG y Stade Rennes se enfrentan mañana desde las 15:05 horas en el estadio el Parque de los Príncipes.

Así llegan PSG y Stade Rennes

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG fue derrotado en el Stade Louis II frente a Mónaco por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 4 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes viene de vencer a Metz en casa por 1 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 4 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 3 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 8 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y PSG se quedó con la victoria por 1 a 4.

El anfitrión está en el segundo puesto con 30 puntos (9 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 24 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (6 PG - 6 PE - 2 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marc Bollengier.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens3114101312
2PSG301493215
3Olympique de Marsella291492321
4Lille261482411
5Stade Rennes24146626

Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Metz: 13 de diciembre - 15:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Paris FC: 4 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Lille: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Auxerre: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs RC Strasbourg: 1 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Stade Brestois: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Lille: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Le Havre AC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lorient: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Mónaco: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario PSG y Stade Rennes, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:05 horas
  • Colombia y Perú: 15:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:05 horas
  • Venezuela: 16:05 horas
PSG Stade Rennes ligue 1

