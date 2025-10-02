Liga de Francia: Por la fecha 7 se enfrentarán Paris FC y Lorient

Todos los detalles de la previa del partido entre Paris FC y Lorient, que se jugará el viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas en el estadio Jean Bouin. Dirige Benoît Millot.
Lorient y Paris FC se enfrentarán en el estadio Jean Bouin el próximo viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1.
Así llegan Paris FC y Lorient
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1
Paris FC igualó 1-1 frente a Nice. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 12 goles y registró solo 10 a favor.
Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1
Lorient viene de un triunfo 3 a 1 frente a Mónaco. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 13 en su arco.
El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 3 PP).
Benoît Millot fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|2
|Olympique Lyon
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Olympique de Marsella
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|11
|Paris FC
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|13
|Lorient
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs Lens: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 8: vs Stade Brestois: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Angers: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Paris FC y Lorient, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas