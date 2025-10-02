Liga de Francia: Por la fecha 7 se enfrentarán Paris FC y Lorient

Todos los detalles de la previa del partido entre Paris FC y Lorient, que se jugará el viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas en el estadio Jean Bouin. Dirige Benoît Millot.

Lorient y Paris FC se enfrentarán en el estadio Jean Bouin el próximo viernes 3 de octubre desde las 13:45 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Ligue 1.

Así llegan Paris FC y Lorient

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Paris FC en partidos de la Ligue 1

Paris FC igualó 1-1 frente a Nice. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias y 2 derrotas. Le convirtieron 12 goles y registró solo 10 a favor.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient viene de un triunfo 3 a 1 frente a Mónaco. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 13 en su arco.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 7 puntos (2 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sumó 7 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE - 3 PP).

Benoît Millot fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 15 6 5 0 1 8 2 Olympique Lyon 15 6 5 0 1 5 3 Olympique de Marsella 12 6 4 0 2 7 11 Paris FC 7 6 2 1 3 -3 13 Lorient 7 6 2 1 3 -5

Fechas y rivales de Paris FC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Lens: 19 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Nantes: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Olympique Lyon: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mónaco: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Stade Rennes: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 8: vs Stade Brestois: 19 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Angers: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs PSG: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Lens: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toulouse: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Paris FC y Lorient, según país