Liga de Francia: Lorient recibirá a Olympique Lyon por la fecha 15

Te contamos la previa del duelo Lorient vs Olympique Lyon, que se enfrentarán en el estadio Stade du Moustoir mañana a las 14:45 horas. Mathieu Vernice será el árbitro del partido.

Lorient y Olympique Lyon se medirán mañana a las 14:45 horas. El encuentro corresponde a la fecha 15 de la Ligue 1 y se disputará en el estadio Stade du Moustoir.

Así llegan Lorient y Olympique Lyon

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

Lorient derrotó por 3 a 1 a Nice en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados resultó perdedor en 1 oportunidad e igualó en 3 encuentros. Le han encajado 7 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega con envión anímico tras vencer por 3 a 0 a Nantes. En las últimas fechas obtuvo 1 derrota y 3 empates. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 6.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, y Olympique Lyon resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el décimo quinto puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 3 PE - 4 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Mathieu Vernice.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 15 9 2 4 20 6 Olympique Lyon 24 14 7 3 4 6 15 Lorient 14 14 3 5 6 -10

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs RC Strasbourg: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Metz: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Mónaco: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Stade Rennes: 24 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nantes: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Le Havre AC: 14 de diciembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mónaco: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Stade Brestois: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Metz: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lille: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)

Horario Lorient y Olympique Lyon, según país