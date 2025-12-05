Liga de Francia: Lens, con la misión de ganar para seguir en la cima

Todos los detalles de la previa del partido entre Nantes y Lens, que se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 11:00 horas en el estadio el Stade de la Beaujoire. Dirige Benoît Bastien.

Lens y Nantes se enfrentarán en el estadio el Stade de la Beaujoire el próximo sábado 6 de diciembre desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 15 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Lens

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes viene de caer por 0 a 3 frente a Olympique Lyon. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 12 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens viene de un triunfo 2 a 1 frente a Angers. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 10 goles y le metieron 4 en su arco.

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 4 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nantes se llevó la victoria por 3 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 11 puntos (2 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 31 unidades y buscará ganar para mantenerse en la cima de la tabla (10 PG - 1 PE - 3 PP).

Benoît Bastien fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 31 14 10 1 3 12 2 PSG 30 14 9 3 2 15 3 Olympique de Marsella 29 14 9 2 3 21 4 Lille 26 14 8 2 4 11 16 Nantes 11 14 2 5 7 -10

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Angers: 12 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Olympique de Marsella: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Paris FC: 18 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Nice: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Lorient: 31 de enero - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 16: vs Nice: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Toulouse: 2 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 18: vs Auxerre: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Olympique de Marsella: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Le Havre AC: 30 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Horario Nantes y Lens, según país