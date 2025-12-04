Liga de Francia: Stade Brestois se enfrentará ante Mónaco por la fecha 15

Mónaco se mide ante Stade Brestois en el estadio Stade Francis-Le Blé mañana a las 13:00 horas. El partido será supervisado por Thomas Leonard.
Mañana desde las 13:00 horas, Stade Brestois recibirá a Mónaco en el estadio Stade Francis-Le Blé, por la fecha 15 de la Ligue 1.
Así llegan Stade Brestois y Mónaco
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois ganó el encuentro previo ante RC Strasbourg por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 7 veces y logró marcar 5 goles a favor.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco llega triunfante luego de ver caer a PSG con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y perdió 3. Pudo festejar 8 goles y sus rivales han podido vencer su arco 12 veces.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Stade Brestois se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 23 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (7 PG - 2 PE - 5 PP).
Thomas Leonard es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Lens
|31
|14
|10
|1
|3
|12
|2
|PSG
|30
|14
|9
|3
|2
|15
|3
|Olympique de Marsella
|29
|14
|9
|2
|3
|21
|7
|Mónaco
|23
|14
|7
|2
|5
|1
|11
|Stade Brestois
|16
|14
|4
|4
|6
|-5
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Stade Rennes: 13 de diciembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Auxerre: 4 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 16: vs Olympique de Marsella: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
- Fecha 17: vs Olympique Lyon: 3 de enero - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Lorient: 16 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 19: vs Le Havre AC: 24 de enero - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 20: vs Stade Rennes: 31 de enero - 17:05 (hora Argentina)
Horario Stade Brestois y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas