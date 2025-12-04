Últimas Noticias
Liga de Francia: Olympique de Marsella necesita el triunfo ante Lille para llegar a la cima

Lille y Olympique de Marsella se enfrentan en el estadio Stade Pierre-Mauroy, con el arbitraje de Jérôme Brisard. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Lille se enfrenta mañana ante Olympique de Marsella para disputar el partido por la fecha 15, en el estadio Stade Pierre-Mauroy, desde las 15:00 horas.

Así llegan Lille y Olympique de Marsella

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille ganó por 1-0 el juego pasado ante Le Havre AC. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Olympique de Marsella en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Olympique de Marsella finalizó en empate por 2-2 ante Toulouse. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 13 goles y le han marcado 5.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (9 PG - 2 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jérôme Brisard.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Lens3114101312
2PSG301493215
3Olympique de Marsella291492321
4Lille261482411
5Stade Rennes24146626

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Auxerre: 14 de diciembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Stade Rennes: 3 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs PSG: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs RC Strasbourg: 25 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Olympique Lyon: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Olympique de Marsella en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 16: vs Mónaco: 14 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 17: vs Nantes: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Angers: 17 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lens: 24 de enero - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Paris FC: 31 de enero - 13:00 (hora Argentina)
Horario Lille y Olympique de Marsella, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
