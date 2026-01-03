Liga de Francia: Stade Brestois y Auxerre se miden por la fecha 17

Palpitamos la previa del choque entre Stade Brestois y Auxerre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Jérémy Stinat.

Stade Brestois ejercerá mañana la localía ante Auxerre, desde las 11:15 horas y en el marco de la fecha 17 de la Ligue 1.

Así llegan Stade Brestois y Auxerre

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Stade Rennes por un resultado de 1 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 3 victorias y 1 partido perdido, con 7 goles marcados y con 9 en su arco.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de caer derrotado 3 a 4 ante Lille. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,2 empatados y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de febrero, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

El local está en el décimo primer puesto y alcanzó 19 puntos (5 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 12 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (3 PG - 3 PE - 10 PP).

Jérémy Stinat es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lens 40 17 13 1 3 18 2 PSG 36 16 11 3 2 21 3 Olympique de Marsella 32 16 10 2 4 21 11 Stade Brestois 19 16 5 4 7 -6 16 Auxerre 12 16 3 3 10 -11

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Olympique Lyon: 18 de enero - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 19: vs Toulouse: 25 de enero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Nice: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 18: vs Lens: 17 de enero - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 19: vs PSG: 23 de enero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Toulouse: 1 de febrero - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Metz: Fecha y horario a confirmar

Horario Stade Brestois y Auxerre, según país