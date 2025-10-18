Liga de Francia: Stade Rennes recibirá a Auxerre por la fecha 8

Te contamos la previa del duelo Stade Rennes vs Auxerre, que se enfrentarán en el estadio Roazhon Park el próximo domingo 19 de octubre a las 10:15 horas. Eric Wattellier será el árbitro del partido.

El duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1 se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 10:15 horas.

Así llegan Stade Rennes y Auxerre

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Stade Océane.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes consiguió sólo un punto en su último partido frente a Le Havre AC, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión y 3 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 8 en el arco rival.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de caer en su estadio ante Lens por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 1 victoria y 3 derrotas, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 7 tantos.

A Auxerre le ha costado enfrentar los partidos en canchas ajenas: en sus 3 visitas no ha podido sumar un solo punto.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de abril, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Auxerre resultó vencedor por 0 a 1.

El local está en el décimo puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PG - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Eric Wattellier.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 10 Stade Rennes 10 7 2 4 1 -1 16 Auxerre 6 7 2 0 5 -5

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Nice: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toulouse: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs RC Strasbourg: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Paris FC: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mónaco: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Le Havre AC: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs RC Strasbourg: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

