Liga de Francia: Nantes se enfrentará ante Lille por la fecha 8

Lille se mide ante Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire el domingo 19 de octubre a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Thomas Leonard.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A partir de las 13:45 horas el próximo domingo 19 de octubre, Lille visita a Nantes en el estadio el Stade de la Beaujoire, por el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Ligue 1.

Así llegan Nantes y Lille

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

Nantes llega con resultado de empate, 0-0, ante Stade Brestois. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Lille y PSG, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Marcó 10 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Nantes se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 11 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (3 PG - 2 PE - 2 PP).

Thomas Leonard es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 7 Lille 11 7 3 2 2 4 15 Nantes 6 7 1 3 3 -2

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Paris FC: 24 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mónaco: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Metz: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Lorient: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Metz: 26 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Nice: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Angers: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs RC Strasbourg: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Paris FC: 23 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Nantes y Lille, según país