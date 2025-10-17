Liga de Francia: Olympique Lyon necesita sumar de a 3 para escalar a la cima

Nice y Olympique Lyon se miden en el estadio Le Grand Stade el sábado 18 de octubre a las 10:00 horas y Jérôme Brisard es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 8 de la Ligue 1, Olympique Lyon y Nice se enfrentan el sábado 18 de octubre desde las 10:00 horas, en el estadio Le Grand Stade.

Así llegan Nice y Olympique Lyon

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Nice en partidos de la Ligue 1

Nice terminó con un empate en 2 frente a Mónaco en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión, empató 1 y perdió en 2 oportunidades. Recibió 10 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Toulouse. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 5.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 9 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Olympique Lyon sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo segundo puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 15 unidades y se ubica en cuarto lugar en el campeonato (5 PG - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Jérôme Brisard, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 16 7 5 1 1 8 2 Olympique de Marsella 15 7 5 0 2 10 3 RC Strasbourg 15 7 5 0 2 7 4 Olympique Lyon 15 7 5 0 2 4 12 Nice 8 7 2 2 3 -3

Fechas y rivales de Nice en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs Stade Rennes: 26 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lille: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs PSG: 1 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Metz: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique de Marsella: 21 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 9: vs RC Strasbourg: 26 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Paris FC: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Stade Brestois: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Auxerre: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Nice y Olympique Lyon, según país