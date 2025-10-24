Liga de Francia: Toulouse se enfrentará a Mónaco por la fecha 9

Mónaco y Toulouse se miden en el estadio Stade Louis II el sábado 25 de octubre a las 12:00 horas y Guillaume Paradis es el elegido para dirigir el partido.
Por la fecha 9 de la Ligue 1, Toulouse y Mónaco se enfrentan el sábado 25 de octubre desde las 12:00 horas, en el estadio Stade Louis II.
Así llegan Mónaco y Toulouse
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Mónaco en partidos de la Ligue 1
Mónaco terminó con un empate en 1 frente a Angers en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones, empató 1 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 9 goles y sumó 11 a favor.
Últimos resultados de Toulouse en partidos de la Ligue 1
Toulouse venció 4-0 a Metz en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 7 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y fue un empate por 1 a 1.
El anfitrión está en el séptimo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (4 PG - 1 PE - 3 PP).
El encuentro será supervisado por Guillaume Paradis, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Olympique de Marsella
|18
|8
|6
|0
|2
|14
|2
|PSG
|17
|8
|5
|2
|1
|8
|3
|RC Strasbourg
|16
|8
|5
|1
|2
|7
|7
|Mónaco
|14
|8
|4
|2
|2
|4
|8
|Toulouse
|13
|8
|4
|1
|3
|3
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 10: vs Nantes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Paris FC: 1 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lens: 8 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Stade Rennes: 22 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs PSG: 29 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Toulouse en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 10: vs Stade Rennes: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Le Havre AC: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Lorient: 9 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Angers: 23 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Olympique de Marsella: 29 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)
Horario Mónaco y Toulouse, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela: 13:00 horas