Liga de Francia: RC Strasbourg busca derrotar a Olympique Lyon para subirse al liderato

RC Strasbourg se mide ante Olympique Lyon en el Groupama Stadium el domingo 26 de octubre a las 14:45 horas. El partido será supervisado por Eric Wattellier.

A partir de las 14:45 horas el próximo domingo 26 de octubre, RC Strasbourg visita a Olympique Lyon en el Groupama Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Ligue 1.

Así llegan Olympique Lyon y RC Strasbourg

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Olympique Lyon en partidos de la Ligue 1

Olympique Lyon recibió un duro golpe y cayó 2 a 3 ante su rival Nice. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 8 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de RC Strasbourg en partidos de la Ligue 1

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre RC Strasbourg y PSG, con un marcador 3-3. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 partido perdido. Marcó 13 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de marzo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y RC Strasbourg se impuso por 4 a 2.

El local se ubica en el quinto puesto con 15 puntos (5 PG - 3 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (5 PG - 1 PE - 2 PP).

Eric Wattellier es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Olympique de Marsella18860214
2PSG1785218
3RC Strasbourg1685127
4Lens1685125
5Olympique Lyon1585033

Fechas y rivales de Olympique Lyon en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs Paris FC: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Stade Brestois: 2 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs PSG: 9 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Auxerre: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Nantes: 30 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RC Strasbourg en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 10: vs Auxerre: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Stade Rennes: 2 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lille: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lens: 22 de noviembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Stade Brestois: 30 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Olympique Lyon y RC Strasbourg, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
