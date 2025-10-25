Liga de Francia: Se enfrentan Auxerre y Le Havre AC por la fecha 9

En la previa de Auxerre vs Le Havre AC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 26 de octubre desde las 11:15 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps. El árbitro designado será Hakim Ben El Hadj.

El próximo domingo 26 de octubre, a partir de las 11:15 horas, Le Havre AC visita a Auxerre en el estadio L'Abbé-Deschamps, por el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Ligue 1.

Así llegan Auxerre y Le Havre AC

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

Auxerre viene de empatar ante Stade Rennes por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 8 goles marcados y 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC llega a este encuentro tras perder 2 a 6 ante Olympique de Marsella. En los últimos enfrentamientos, igualó 3 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 5 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 4 de mayo, en Temporada regular del torneo Francia - Ligue 1 2024-25, y Le Havre AC se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Olympique de Marsella 18 8 6 0 2 14 2 PSG 17 8 5 2 1 8 3 RC Strasbourg 16 8 5 1 2 7 14 Auxerre 7 8 2 1 5 -5 16 Le Havre AC 6 8 1 3 4 -6

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs RC Strasbourg: 29 de octubre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Olympique de Marsella: 1 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Angers: 9 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Olympique Lyon: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Paris FC: 29 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 10: vs Stade Brestois: 29 de octubre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Toulouse: 2 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Nantes: 8 de noviembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs PSG: 22 de noviembre - 17:05 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Lille: 30 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Auxerre y Le Havre AC, según país