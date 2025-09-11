Liga MX: FC Juárez pretende extender su racha positiva ante Necaxa

Necaxa y FC Juárez se miden en el estadio Victoria mañana a las 20:00 horas y Maximiliano Quintero Hernández es el elegido para dirigir el partido.

Necaxa y FC Juárez se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 8 de la Liga MX, a partir de las 20:00 horas en el estadio Victoria.

Así llegan Necaxa y FC Juárez

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

Necaxa no pudo ante Tijuana en el Caliente. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos de la Liga MX

FC Juárez venció 1-0 a Mazatlán en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 6 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (4) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de abril, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue un empate por 2 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Maximiliano Quintero Hernández, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 18 7 6 0 1 8 2 Club América 17 7 5 2 0 9 3 Cruz Azul 17 7 5 2 0 7 8 FC Juárez 11 7 3 2 2 0 15 Necaxa 5 7 1 2 4 -7

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Puebla: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Chivas: 23 de septiembre - 22:07 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atlas: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Pachuca: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigres: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 9: vs Cruz Azul: 19 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 24 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs León: 26 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlas: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Pachuca: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y FC Juárez, según país