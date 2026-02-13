Liga MX: FC Juárez y Necaxa se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de FC Juárez vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana, comenzará a las 20:06 horas y será dirigido por Óscar Mejía García.
Así llegan FC Juárez y Necaxa
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura
FC Juárez cayó 0 a 2 ante Pachuca en el Hidalgo. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .
Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura
Necaxa llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Atl. de San Luis. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 7 en su arco.
FC Juárez registra una mala racha como local: hace 2 partidos que no gana en su estadio en este torneo.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminaron igualando en 1.
El local está en el décimo quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 3 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Óscar Mejía García.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|15
|5
|5
|0
|0
|6
|2
|Tigres
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|3
|Cruz Azul
|10
|5
|3
|1
|1
|3
|11
|Necaxa
|6
|5
|2
|0
|3
|0
|15
|FC Juárez
|4
|5
|1
|1
|3
|-3
Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Toluca FC: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs CF Monterrey: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario FC Juárez y Necaxa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:06 horas
- Colombia y Perú: 20:06 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:06 horas
- Venezuela: 21:06 horas