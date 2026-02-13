Liga MX: FC Juárez y Necaxa se encuentran en la fecha 6

Todo lo que tienes que saber en la previa de FC Juárez vs Necaxa. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Benito Juárez mañana, comenzará a las 20:06 horas y será dirigido por Óscar Mejía García.

FC Juárez y Necaxa se enfrentan mañana, a partir de las 20:06 horas, en el estadio Olímpico Benito Juárez. El partido corresponde a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan FC Juárez y Necaxa

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez cayó 0 a 2 ante Pachuca en el Hidalgo. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 10 en su portería .

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-1 a Atl. de San Luis. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 3. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 7 en su arco.

FC Juárez registra una mala racha como local: hace 2 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. Los 4 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 12 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (2 PG - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Óscar Mejía García.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 11 Necaxa 6 5 2 0 3 0 15 FC Juárez 4 5 1 1 3 -3

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Club América: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Toluca FC: 9 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs CF Monterrey: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Toluca FC: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs León: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Pachuca: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Pumas UNAM: 7 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario FC Juárez y Necaxa, según país