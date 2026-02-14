Liga MX: Mazatlán enfrenta a Santos Laguna buscando salir del último puesto

Todos los detalles de la previa del partido entre Santos Laguna y Mazatlán, que se jugará mañana desde las 18:00 horas en el estadio Corona. Dirige Luis García Rodríguez.

Santos Laguna aguarda mañana la visita de Mazatlán, para jugar el partido por la fecha 6 del Clausura, a partir de las 18:00 horas.

Así llegan Santos Laguna y Mazatlán

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Santos Laguna viene de caer por 1 a 5 frente a Tigres. Ha empatado 1 y perdido 3 partidos de las 4 últimas jornadas, con 17 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán perdió ante Chivas por 1 a 2. Tendrá que sacar puntos como sea ya que también viene de caer en los cuatro últimos juegos. En ellos, sus rivales han vencido su valla en 12 oportunidades y sumó 4 goles a favor.

Mazatlán no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 2 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 22 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 4 PP), mientras que la visita no ha sumado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el torneo (5 PP).

Luis García Rodríguez fue designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 3 Toluca FC 12 6 3 3 0 4 17 Santos Laguna 1 5 0 1 4 -12 18 Mazatlán 0 5 0 0 5 -8

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Cruz Azul: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tijuana: 10 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Chivas: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Tijuana: 22 de febrero - 02:10 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pachuca: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Atl. de San Luis: 4 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs León: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y Mazatlán, según país