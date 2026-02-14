Liga MX: Tigres visita a Cruz Azul por la fecha 6

La previa del choque de Cruz Azul ante Tigres, a disputarse en el estadio Cuauhtémoc mañana desde las 17:30 horas. El árbitro será Daniel Quintero Huitrón.
A partir de las 17:30 horas, Cruz Azul y Tigres protagonizarán mañana su choque por la fecha 6 del Clausura, en el estadio Cuauhtémoc.
Así llegan Cruz Azul y Tigres
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Cruz Azul en partidos del Clausura
Cruz Azul sacó un empate por 1 en su visita a Toluca FC. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 9 tantos en el rival.
Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura
Tigres viene de derrotar a Santos Laguna con un marcador 5 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 4 en su arco.
La condición de local/visitante es prácticamente pareja en cuanto a resultados. Cruz Azul es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Cuauhtémoc y no ha recibido goles. Tigres lleva adelante una buena campaña fuera de casa, venciendo a su oponente en cada ocasión.
Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en Semifinales del torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y el partido finalizó con un empate a 1.
El local se ubica en el quinto puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 1 PP).
Daniel Quintero Huitrón será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Chivas
|15
|5
|5
|0
|0
|6
|2
|Pumas UNAM
|12
|6
|3
|3
|0
|6
|3
|Toluca FC
|12
|6
|3
|3
|0
|4
|4
|Tigres
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|5
|Cruz Azul
|10
|5
|3
|1
|1
|3
Fechas y rivales de Cruz Azul en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Chivas: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs CF Monterrey: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Santos Laguna: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Atl. de San Luis: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Pumas UNAM: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 7: vs Pachuca: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Querétaro: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
Horario Cruz Azul y Tigres, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas
- Colombia y Perú: 17:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas