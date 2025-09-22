Liga MX: Puebla tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pachuca

Toda la previa del duelo entre Puebla y Pachuca. El partido se jugará en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 20:00 horas.

Desde las 20:00 horas, Puebla y Pachuca se enfrentan mañana por la fecha 10 de la Liga MX en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Pachuca

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Necaxa. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

A Pachuca no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Querétaro. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 8 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Pachuca.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 23 9 7 2 0 9 2 CF Monterrey 22 9 7 1 1 9 3 Toluca FC 19 9 6 1 2 11 8 Pachuca 13 9 4 1 4 1 18 Puebla 4 9 1 1 7 -15

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tijuana: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Necaxa: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs FC Juárez: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Tigres: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Toluca FC: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

