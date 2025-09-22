Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga MX: Puebla tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pachuca

Puebla tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pachuca
Puebla tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Pachuca
Nota IA

por Nota IA

·

Toda la previa del duelo entre Puebla y Pachuca. El partido se jugará en el estadio Cuauhtémoc mañana a las 20:00 horas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde las 20:00 horas, Puebla y Pachuca se enfrentan mañana por la fecha 10 de la Liga MX en el estadio Cuauhtémoc.

Así llegan Puebla y Pachuca

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Puebla en partidos de la Liga MX

Puebla buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Necaxa. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 10 goles y ha marcado 3 a sus rivales.

Últimos resultados de Pachuca en partidos de la Liga MX

A Pachuca no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Querétaro. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 empate, tiene 1 gol a favor y ha recibido 8 en contra.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 4 victorias para el local y un total de 1 encuentro empatado. El último juego entre ambos en este torneo fue el 26 de febrero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Pachuca.

El dueño de casa se encuentra en el décimo octavo puesto y tiene 4 puntos (1 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 13 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (4 PG - 1 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2297119
3Toluca FC19961211
8Pachuca1394141
18Puebla49117-15

Fechas y rivales de Puebla en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Chivas: 27 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Querétaro: 4 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Tijuana: 17 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Club América: 21 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs FC Juárez: 24 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Necaxa: 3 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs FC Juárez: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Tigres: 22 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 15: vs Toluca FC: 25 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Puebla y Pachuca, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela: 21:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Puebla Pachuca Liga MX

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA