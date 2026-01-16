Liga MX: Querétaro se enfrentará a Chivas por la fecha 3

Chivas y Querétaro se miden en el estadio Akron mañana a las 18:07 horas y Jorge Camacho Peregrina es el elegido para dirigir el partido.

Chivas y Querétaro se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 3 del Clausura, a partir de las 18:07 horas en el estadio Akron.

Así llegan Chivas y Querétaro

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas viene de ganar en su encuentro anterior a FC Juárez con un marcador de 1-0.

Últimos resultados de Querétaro en partidos del Clausura

Querétaro llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Tijuana.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Querétaro sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PE - 1 PP).

El encuentro será supervisado por Jorge Camacho Peregrina, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 2 Chivas 6 2 2 0 0 3 3 Tijuana 4 2 1 1 0 1 4 Pumas UNAM 4 2 1 1 0 1 15 Querétaro 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Atl. de San Luis: 1 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Mazatlán: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Club América: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Querétaro en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Pachuca: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs León: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atl. de San Luis: 14 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs FC Juárez: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Santos Laguna: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Chivas y Querétaro, según país