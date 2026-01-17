Liga MX: Se enfrentan Pumas UNAM y León por la fecha 3

En la previa de Pumas UNAM vs León, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 13:00 horas en el estadio Olímpico Universitario. El árbitro designado será Daniel Quintero Huitrón.

Por la fecha 3 del Clausura, Pumas UNAM y León se enfrentan mañana desde las 13:00 horas en el estadio Olímpico Universitario.

Así llegan Pumas UNAM y León

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM ganó su último duelo ante Tigres por 1 a 0.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Pachuca.

En los últimos 5 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El anfitrión está en el quinto puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniel Quintero Huitrón.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 2 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 3 Chivas 6 2 2 0 0 3 5 Pumas UNAM 4 2 1 1 0 1 9 León 3 2 1 0 1 0

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Santos Laguna: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlas: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Puebla: 13 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs CF Monterrey: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tijuana: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Tigres: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Querétaro: 7 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs CF Monterrey: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Santos Laguna: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Necaxa: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Pumas UNAM y León, según país