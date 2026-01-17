Liga MX: Pachuca y Club América se enfrentan para cerrar el último partido de la Fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Pachuca vs Club América. El duelo, a disputarse en el estadio Hidalgo mañana, comenzará a las 20:06 horas y será dirigido por Luis Santander Aguirre.

Pachuca y Club América se enfrentan mañana, a partir de las 20:06 horas, en el estadio Hidalgo. El partido corresponde a la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Pachuca y Club América

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Atl. de San Luis.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca sacó un triunfo frente a León, con un marcador 2-1.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América llega a este encuentro con una derrota ante Atl. de San Luis por 0 a 2.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 31 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Club América fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Luis Santander Aguirre.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 2 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 3 Chivas 6 2 2 0 0 3 13 Pachuca 3 2 1 0 1 -1 16 Club América 1 2 0 1 1 -2

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Querétaro: 1 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs FC Juárez: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlas: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tigres: 20 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Necaxa: 1 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs CF Monterrey: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Chivas: 15 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Puebla: 21 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigres: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Horario Pachuca y Club América, según país