Liga MX: Santos Laguna y FC Juárez se miden por la fecha 3

Palpitamos la previa del choque entre Santos Laguna y FC Juárez. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Marco Ortiz Nava.

Santos Laguna ejercerá mañana la localía ante FC Juárez, desde las 18:00 horas y en el marco de la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Santos Laguna y FC Juárez

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos del Clausura

Santos Laguna quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Toluca FC por un resultado de 1 a 3.

Últimos resultados de FC Juárez en partidos del Clausura

FC Juárez viene de caer derrotado 0 a 1 ante Chivas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 22 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y fue FC Juárez quien ganó 2 a 1.

El local está en el décimo séptimo puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).

Marco Ortiz Nava es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 CF Monterrey 6 3 2 0 1 5 2 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 3 Chivas 6 2 2 0 0 3 11 FC Juárez 3 2 1 0 1 0 17 Santos Laguna 0 2 0 0 2 -4

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Pumas UNAM: 31 de enero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Tigres: 6 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mazatlán: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs León: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Querétaro: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de FC Juárez en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Cruz Azul: 31 de enero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Pachuca: 7 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Necaxa: 14 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Querétaro: 22 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlas: 28 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Horario Santos Laguna y FC Juárez, según país