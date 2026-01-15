Liga MX: Se disputan Mazatlán y CF Monterrey en el primer duelo por la Fecha 3

CF Monterrey se mide ante Mazatlán en el estadio el Kraken mañana a las 22:00 horas.

Mañana desde las 22:00 horas, Mazatlán recibirá a CF Monterrey en el estadio el Kraken, por la fecha 3 del Clausura.

Así llegan Mazatlán y CF Monterrey

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Puebla.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey llega triunfante luego de ver caer a Necaxa con un marcador 2-0.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey se impuso por 3 a 2.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto y no tiene puntos hasta ahora (2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 6 2 2 0 0 3 2 Chivas 6 2 2 0 0 3 3 Tijuana 4 2 1 1 0 1 7 CF Monterrey 3 2 1 0 1 1 17 Mazatlán 0 2 0 0 2 -2

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Atlas: 31 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Chivas: 7 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Santos Laguna: 15 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Tijuana: 23 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Pachuca: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 4: vs Tijuana: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Club América: 8 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs León: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cruz Azul: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y CF Monterrey, según país