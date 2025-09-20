Últimas Noticias
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Liga MX: Santos Laguna y Atl. de San Luis se miden por la fecha 9

Santos Laguna y Atl. de San Luis se miden por la fecha 9
Santos Laguna y Atl. de San Luis se miden por la fecha 9
Palpitamos la previa del choque entre Santos Laguna y Atl. de San Luis. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Abraham Quirarte Contreras.

Santos Laguna ejercerá mañana la localía ante Atl. de San Luis, desde las 18:00 horas y en el marco de la fecha 9 de la Liga MX.

Así llegan Santos Laguna y Atl. de San Luis

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Santos Laguna en partidos de la Liga MX

Santos Laguna viene de un resultado igualado, 2-2, ante Atlas. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de empatar 1-1 ante Tijuana. En sus últimos 4 encuentros logró 1 victoria y cayó en 3 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 9 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y fue Atl. de San Luis quien ganó 2 a 3.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 7 puntos (2 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 7 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PG - 1 PE - 5 PP).

Abraham Quirarte Contreras es el elegido para dirigir el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Cruz Azul2397209
2CF Monterrey2187019
3Club América1785218
13Santos Laguna78215-2
14Atl. de San Luis78215-3

Fechas y rivales de Santos Laguna en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Tijuana: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs CF Monterrey: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Club América: 5 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs León: 18 de octubre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Mazatlán: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Club América: 25 de septiembre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Pachuca: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Mazatlán: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atlas: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Pumas UNAM: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Santos Laguna y Atl. de San Luis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

