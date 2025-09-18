Últimas Noticias
Liga MX: Atlas se enfrentará a Mazatlán por la fecha 9

Atlas se enfrentará a Mazatlán por la fecha 9
Atlas se enfrentará a Mazatlán por la fecha 9






Mazatlán y Atlas se miden en el estadio el Kraken mañana a las 22:00 horas y Luis García Rodríguez es el elegido para dirigir el partido.




Mazatlán y Atlas se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas en el estadio el Kraken.

Así llegan Mazatlán y Atlas

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX

Mazatlán no pudo ante Pumas UNAM en el El Encanto. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX

En la fecha pasada, Atlas finalizó con un empate 2-2 ante Santos Laguna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 13 tantos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Mazatlán sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 4 PP).

El encuentro será supervisado por Luis García Rodríguez, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1CF Monterrey2187019
2Cruz Azul2086208
3Club América1785218
14Mazatlán68134-5
15Atlas68134-7

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Toluca FC: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
  • Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Atlas, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela: 23:00 horas

