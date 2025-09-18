Liga MX: Atlas se enfrentará a Mazatlán por la fecha 9

Mazatlán y Atlas se miden en el estadio el Kraken mañana a las 22:00 horas y Luis García Rodríguez es el elegido para dirigir el partido.
Mazatlán y Atlas se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga MX, a partir de las 22:00 horas en el estadio el Kraken.
Así llegan Mazatlán y Atlas
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 2 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Mazatlán en partidos de la Liga MX
Mazatlán no pudo ante Pumas UNAM en el El Encanto. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 12 goles y logró anotar 7 a sus rivales.
Últimos resultados de Atlas en partidos de la Liga MX
En la fecha pasada, Atlas finalizó con un empate 2-2 ante Santos Laguna. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 13 tantos.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 3 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 29 de marzo, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Mazatlán sacó un triunfo, con un marcador 3 a 2.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 6 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (1 PG - 3 PE - 4 PP).
El encuentro será supervisado por Luis García Rodríguez, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|CF Monterrey
|21
|8
|7
|0
|1
|9
|2
|Cruz Azul
|20
|8
|6
|2
|0
|8
|3
|Club América
|17
|8
|5
|2
|1
|8
|14
|Mazatlán
|6
|8
|1
|3
|4
|-5
|15
|Atlas
|6
|8
|1
|3
|4
|-7
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 10: vs León: 24 de septiembre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Toluca FC: 27 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 4 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Chivas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Santos Laguna: 22 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlas en los próximos partidos de la Liga MX
- Fecha 10: vs Tigres: 24 de septiembre - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Necaxa: 27 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs FC Juárez: 4 de octubre - 00:05 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Atl. de San Luis: 18 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs León: 23 de octubre - 00:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y Atlas, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 00:00 horas
- Colombia y Perú: 22:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
- Venezuela: 23:00 horas