Premier League: Arsenal quiere mantenerse en la punta del campeonato

Palpitamos la previa del choque entre Nottingham Forest y Arsenal. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Michael Oliver.
Nottingham Forest ejercerá mañana la localía ante Arsenal, desde las 12:30 horas y en el marco de la fecha 22 de la Premier League.
Así llegan Nottingham Forest y Arsenal
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League
Nottingham Forest logró un triunfo por 2-1 ante West Ham United.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal viene de empatar 0-0 ante Liverpool. En los últimos 4 partidos, acumula un hilo de victorias. Con una cifra de 10 tantos a favor, le han encajado 4 goles en todos estos cotejos.
Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Arsenal quien ganó 3 a 0.
El local está en el décimo séptimo puesto y alcanzó 21 puntos (6 PG - 3 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 49 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (15 PG - 4 PE - 2 PP).
Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|49
|21
|15
|4
|2
|26
|2
|Manchester City
|43
|21
|13
|4
|4
|26
|3
|Aston Villa
|43
|21
|13
|4
|4
|9
|4
|Liverpool
|35
|21
|10
|5
|6
|4
|17
|Nottingham Forest
|21
|21
|6
|3
|12
|-13
Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Crystal Palace: 1 de febrero - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Leeds United: 6 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Wolverhampton: 11 de febrero - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Liverpool: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
Horario Nottingham Forest y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas