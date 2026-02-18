Europa League: Por la llave 3, Dinamo Zagreb recibirá a KRC Genk

Toda la previa del duelo entre Dinamo Zagreb y KRC Genk. El partido se jugará en el Maksimir Stadium mañana a las 12:45 horas. Será arbitrado por Halil Meler.

D. Zagreb y KRC Genk se enfrentan mañana por la llave 3 de la Europa League. El encuentro será en el Maksimir Stadium, a las 12:45 horas.

Según el historial del torneo, el local ganó 1 partido y empató 1 en los últimos 2 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de noviembre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Europa League 2021/22, y terminó con un marcador 1-1.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Halil Meler.

Fecha y rival de Dinamo Zagreb en el próximo partido de la Europa League

Llave 3: vs KRC Genk: 26 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha y rival de KRC Genk en el próximo partido de la Europa League

Llave 3: vs Dinamo Zagreb: 26 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

