Liga MX: Se enfrentan Tigres y Pachuca por la fecha 7

En la previa de Tigres vs Pachuca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 20:00 horas en el Volcán. El árbitro designado será Marco Ortiz Nava.

Por la fecha 7 del Clausura, Tigres y Pachuca se enfrentan mañana desde las 20:00 horas en el Volcán.

Así llegan Tigres y Pachuca

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Tigres en partidos del Clausura

Tigres fue derrotado en el Cuauhtémoc frente a Cruz Azul por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1. Le convirtieron 5 goles y tiene 8 a favor.

Últimos resultados de Pachuca en partidos del Clausura

Pachuca viene de vencer a Atlas en casa por 3 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 7 goles y 2 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 22 de octubre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Tigres se quedó con la victoria por 1 a 2.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 11 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Marco Ortiz Nava.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 18 6 6 0 0 7 2 Cruz Azul 13 6 4 1 1 4 3 Pumas UNAM 12 6 3 3 0 6 5 Pachuca 11 6 3 2 1 3 7 Tigres 10 6 3 1 2 4

Fechas y rivales de Tigres en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Club América: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Puebla: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs CF Monterrey: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Querétaro: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs FC Juárez: 22 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pachuca en los próximos partidos del Clausura

Fecha 8: vs Mazatlán: 27 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Necaxa: 3 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Puebla: 7 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Atl. de San Luis: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Toluca FC: 21 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario Tigres y Pachuca, según país