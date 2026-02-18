Europa League: Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Nottingham Forest por la llave 6

Fenerbahçe y Nottingham Forest se enfrentan en el estadio Sukru Saracoglu, con el arbitraje de Sandro Schärer. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.
Desde las 12:45 horas, se miden mañana Fenerbahçe y Nottingham por la llave 6 de la Europa League, en el estadio Sukru Saracoglu.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Sandro Schärer.
Horario Fenerbahçe y Nottingham Forest, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
