Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Nottingham Forest por la llave 6

Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Nottingham Forest por la llave 6
Fenerbahçe se enfrenta ante la visita Nottingham Forest por la llave 6
Nota IA

por Nota IA

·

Fenerbahçe y Nottingham Forest se enfrentan en el estadio Sukru Saracoglu, con el arbitraje de Sandro Schärer. El duelo se jugará mañana desde las 12:45 horas.

Desde las 12:45 horas, se miden mañana Fenerbahçe y Nottingham por la llave 6 de la Europa League, en el estadio Sukru Saracoglu.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Sandro Schärer.

Horario Fenerbahçe y Nottingham Forest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Fenerbahçe Nottingham Forest Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA