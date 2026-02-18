Europa League: SK Brann recibirá a Bologna por la llave 7

Te contamos la previa del duelo SK Brann vs Bologna, que se enfrentarán en el estadio Brann Stadion mañana a las 12:45 horas. Rade Obrenovic será el árbitro del partido.
SK Brann y Bologna se enfrentarán mañana por la llave 7 de de la Europa League. El duelo está programado para las 12:45 horas en el estadio Brann Stadion.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Rade Obrenovic.
Horario SK Brann y Bologna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
