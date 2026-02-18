Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Europa League: SK Brann recibirá a Bologna por la llave 7

SK Brann recibirá a Bologna por la llave 7
SK Brann recibirá a Bologna por la llave 7
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo SK Brann vs Bologna, que se enfrentarán en el estadio Brann Stadion mañana a las 12:45 horas. Rade Obrenovic será el árbitro del partido.

SK Brann y Bologna se enfrentarán mañana por la llave 7 de de la Europa League. El duelo está programado para las 12:45 horas en el estadio Brann Stadion.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Rade Obrenovic.

Horario SK Brann y Bologna, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
SK Brann Bologna Europa League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA