Europa League: SK Brann recibirá a Bologna por la llave 7

Te contamos la previa del duelo SK Brann vs Bologna, que se enfrentarán en el estadio Brann Stadion mañana a las 12:45 horas. Rade Obrenovic será el árbitro del partido.

SK Brann y Bologna se enfrentarán mañana por la llave 7 de de la Europa League. El duelo está programado para las 12:45 horas en el estadio Brann Stadion.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 6 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y firmaron un empate en 0.

