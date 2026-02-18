Últimas Noticias
Europa League: PAOK se enfrentará ante Celta por la llave 4

Nota IA

por Nota IA

·

Celta se mide ante PAOK en el Toumba Stadium mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por Ivan Kruzliak.

PAOK y los Celestes se enfrentarán mañana por la llave 4 de de la Europa League. El partido se jugará desde las 12:45 horas en el Toumba Stadium.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de octubre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Celta se impuso por 3 a 1.

Ivan Kruzliak es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario PAOK y Celta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
PAOK Celta Europa League

