Europa League: PAOK se enfrentará ante Celta por la llave 4

PAOK y los Celestes se enfrentarán mañana por la llave 4 de de la Europa League. El partido se jugará desde las 12:45 horas en el Toumba Stadium.
El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de octubre, en Fase de liga del torneo UEFA - Europa League 2025-2026, y Celta se impuso por 3 a 1.
Ivan Kruzliak es el árbitro designado para controlar el partido.
Horario PAOK y Celta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
